Responsables de Golpear y Dejar en Coma a Un Estudiante de León, Fueron Vinculados a Proceso

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, confirmó la vinculación a proceso de los presuntos responsables de la golpiza que dejó en coma a Germán Montes de Oca, estudiante de una universidad reconocida de León.

La víctima defendió a una amiga cuando fue golpeado

El ataque, ocurrido a finales de diciembre de 2025 cerca de una plaza comercial, se desató supuestamente cuando el joven intentó defender a una amiga de un acoso.

Lo que derivó en una agresión física severa que le provocó fracturas en el rostro y daño ocular grave.

Aunque la autoridad no había anunciado previamente las detenciones, aseguraron a través de redes sociales que una sólida carpeta de investigación permitió este

avance judicial.

Germán Montes de Oca es estudiante de la carrera de arquitectura

Este caso ha generado una fuerte conmoción social y exigencias de justicia, especialmente por parte de la comunidad universitaria, que demandó esclarecer los hechos desde que se dio a conocer la gravedad del estado de salud del estudiante de arquitectura.

La Secretaría de Seguridad Pública había señalado inicialmente que no hubo reportes inmediatos de riña en el momento del incidente, conociéndose el suceso hasta que la víctima requirió atención de urgencia.

