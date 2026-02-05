Aseguran Contenedores Enterrados con 50 Mil Litros de Huachicol en Villagrán

Gracias a una llamada de un ciudadano recibida al C5i, sobre un fuerte olor a hidrocarburo, autoridades de la Fiscalía General de Guanajuato junto con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se logró el hallazgo de contenedores con más de 50 mil libros de huachicol.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San José Torrecillas, ubicada en el municipio de Villagrán, Guanajuato, cuando una denuncian ciudadana reportaba el intenso olor a gasolina proveniente de una propiedad.

Ante ello y de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, se destacó que esta denuncia, provocó que de inmediato se activaran protocolos para investigar y realizar un operativo por la zona.

Ante ello, se coordinó una visita por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa para supervisar la zona reportada.

Al llegar, de inmediato, los uniformados confirmaron que en la zona había un fuerte olor a hidrocarburo, lo que activo los protocolos de seguridad para poder dar con el hallazgo de la fuente de este intenso aroma.

Encuentran los contenedores con gasolina, estaban enterrados en Villagrán

En cuestión de minutos, los elementos de varias corporaciones de Seguridad, pudieron ubicar el punto de donde provenía el olor, siendo una finca, destacando que en el lugar había 5 contenedores con el huachicol.

Para sorpresa de los elementos, notaron que los contendores estaban enterrados, sumando la cifra de 50 mil litros de hidrocarburo, los cuales fueron asegurados para ser puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato. Hasta ese momento, no se informó si hubo personas detenidas

