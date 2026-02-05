Matan a Hombre a Balazos en el Centro de San Francisco del Rincón; Se Investiga una Confusión

La noche del pasado miércoles 4 de febrero, se registró un ataque armado en calles de la colonia Centro de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Fue alrededor de las 7:40 cuando vecinos de la calle Nicolás Bravo fueron sorprendidos por detonaciones de arma de fuego.

La víctima del ataque era conocido como “El Nene”

Al ver a un hombre tirado frente a un domicilio pidieron el apoyo de socorristas al número de emergencias 911.

Habitantes de la zona se percataron de que la víctima del ataque era un hombre de entre 50 a 55 años mejor conocido como “El Nene”.

Autoridades investigan si el ataque se trató de una confusión

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones siendo los paramédicos quienes brindaron atención médica a la víctima y solo confirmaron su muerte.

Vecinos que conocían a “El Nene” se sorprendieron por el ataque ya que era una persona muy tranquila.

Por lo que sospechan que el ataque armado haya sido una confusión, sin embargo las autoridades esclarecerán los hechos.

Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de levantar el cuerpo de la víctima para practicarle la necropsia de ley.

