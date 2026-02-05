Inicio Bajio Recuperan Más de Dos Millones de Pesos en Productos de Higiene y Salud en Apaseo El Grande

Recuperan Más de Dos Millones de Pesos en Productos de Higiene y Salud en Apaseo El Grande

Autoridades estatales aseguraron un cargamento con valor de más de 2 millones de pesos en productos de higiene y salud en un motel de Apaseo El Grande, Guanajuato.

Recuperan Más de Dos Millones de Pesos en Productos de Higiene y Salud en Apaseo El Grande. Foto: N+

Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato realizaron un operativo coordinado en Apaseo El Grande, Guanajuato

Durante las labores de prevención, los elementos de seguridad recibieron el llamado de que había un tractocamión sospechoso. 

Encuentran cargamento presuntamente robado en un motel 

El vehículo se encontraba en el interior del estacionamiento de un motel ubicado en la Zona Industrial Poniente

Los presuntos responsables dejaron escondido el camión junto con la caja. 

El camión fue robado a la altura de La Barca, Jalisco 

De acuerdo a las primeras investigaciones el camión fue robado con violencia cuando circulaba por la carretera federal México - Nogales

Fue a la altura de La Barca, Jalisco donde le marcaron el alto al vehículo para despojarlo del conductor de quien no se informó si fue lesionado y si se encuentra fuera de peligro

Agentes estatales serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

 

