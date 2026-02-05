Recuperan Más de Dos Millones de Pesos en Productos de Higiene y Salud en Apaseo El Grande
Autoridades estatales aseguraron un cargamento con valor de más de 2 millones de pesos en productos de higiene y salud en un motel de Apaseo El Grande, Guanajuato.
Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato realizaron un operativo coordinado en Apaseo El Grande, Guanajuato.
Durante las labores de prevención, los elementos de seguridad recibieron el llamado de que había un tractocamión sospechoso.
Encuentran cargamento presuntamente robado en un motel
El vehículo se encontraba en el interior del estacionamiento de un motel ubicado en la Zona Industrial Poniente.
Los presuntos responsables dejaron escondido el camión junto con la caja.
El camión fue robado a la altura de La Barca, Jalisco
De acuerdo a las primeras investigaciones el camión fue robado con violencia cuando circulaba por la carretera federal México - Nogales.
Fue a la altura de La Barca, Jalisco donde le marcaron el alto al vehículo para despojarlo del conductor de quien no se informó si fue lesionado y si se encuentra fuera de peligro.
Agentes estatales serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.
