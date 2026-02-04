Muere Mujer al ser Atropellada en la Carretera Silao - León; Regresaba de Trabajar

Alrededor de las 8:30 de la noche del pasado martes 3 de febrero se registró el atropello de una mujer en la carretera Silao - León en Guanajuato.

Fue a la altura de la comunidad de La Esperanza en Silao, donde la mujer intentó cruzar la carretera.

Mujer fue atropellada en varias ocasiones por distintos autos

Cuando fue impactada por un vehículo de color gris, el conductor responsable se detuvo metros adelante para llamar a la Central de Emergencias 911.

Sin embargo, ante la oscuridad de la noche, otros vehículos que circulaban por la carretera no se percataron de la mujer en el asfalto atropellándola en distintas ocasiones.

La víctima regresaba de trabajar cuando falleció

Integrantes de distintas corporaciones llegaron al lugar, quienes acordonaron la zona para que se pudiera brindar atención médica a la víctima.

Paramédicos que atendieron a la mujer solamente pudieron confirmar que ya no presentaba con signos vitales.

Por lo que se informó a autoridades estatales para que realizaran el levantamiento del cuerpo y le practiquen la necropsia de ley.

De acuerdo a testigos, la mujer regresaba a su casa de trabajar cuando sufrió el accidente que le quitó la vida.

