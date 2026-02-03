Encuentran a Hombre Sin Vida en el Libramiento Morelos en León; Autoridades Investigan

Esta mañana de martes 3 de febrero, se localizó a un hombre sin vida debajo de un puente vehicular ubicado en el libramiento José María Morelos.

Exactamente en el cruce con el bulevar Ibarrilla fue donde se realizó el hallazgo por transeúntes y conductores.

Se presume que el hombre fallecido pudo haber sido atropellado

Quienes llamaron a las autoridades para que confirmaran en fallecimiento de la persona.

Al lugar llegaron paramédicos y Policías Municipales quienes acordonaron el área mientras se revisaban los signos vitales del hombre.

Confirmando que ya no contaba con vida, por lo que fueron alertados agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que realicen las investigaciones pertinentes.

En el lugar se encontró una gorra a varios metros de distancia del cuerpo, por lo que se presume que pudo haber sido atropellado.

Se desconoce la identidad del fallecido tiene entre 35 y 40 años

La persona representa una edad de entre 35 a 40 años de edad, aunque no se ha informado su identidad.

Durante algunas horas se mantuvo un cierre vial en la zona, mientras autoridades estatales recababan indicios para abrir una carpeta de investigación.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) fueron los encargados de levantar el cuerpo y trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para hacerle la necropsia de ley.

