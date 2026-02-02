Vuelca Camión en la Carretera de Pénjamo; Hay 3 Muertos y Más de 20 Lesionados

Un camión que llevaba a varios jornaleros a un sembradío en Jalisco, volcó en la carretera de Pénjamo que va de La Piedad a Manuel Doblado, reportándose hasta el momento a 3 personas fallecidas y más de 20 lesionados.

De acuerdo a información brindada por las autoridades, el accidente se registró durante las primeras horas del día, cuando se reportó a la cabina de emergencia sobre una volcadura de un camión, a unos 250 metros de la comunidad de El Ídolo, en Pénjamo, en los límites de Guanajuato y Jalisco.

Ante ello, varias unidades se desplegaron en el lugar, pues se informaba que en el camión transportaba a varios jornaleros que tenían como destino llegar a un sembradío en una zona de Jalisco.

De igual manera, se informó que los tripulantes eran trabajadores del Invernadero La Hacienda, ubicado en Arandas, Jalisco, y se dirigían a realizar labores de pizca de fresa, pero al parecer una mala maniobra del conductor provocó el percance.

Minutos después del accidente, los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes nuevamente pidieron el apoyo de varias ambulancias al ver el número de heridos que había dejado la volcadura.

Brinda atención médica a heridos y reportan 3 fallecidos tras volcar

Al llegar, los paramédicos, de inmediato brindaron atención médica a los lesionados, pidiendo el apoyo de más unidades, pues sumaban más de 20 heridos, que requerían inmediato traslado a un hospital.

De igual manera, los rescatistas dieron a conocer que tres de los jornaleros, ya no contaban con signos vitales tras revisarlos, ya que debido a las lesiones provocadas por la volcadura, habían fallecido.

Al parecer los tripulantes del camión eran originarios de colonias y comunidades como Villas de La Loma, Las Cañadas, Acuitzio, Santa Elena (El Capricho) y La Viguería, las cuales se encuentran en los municipios de Pénjamo y La Piedad.

