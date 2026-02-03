Ofertan Falsas Vacantes en Redes para Empresas Automotrices de Guanajuato; Esto se Sabe

En redes sociales se detectaron distintas ofertas laborales para empresas automotrices en Irapuato, Guanajuato, las cuales resultaron ser falsas.

Interesados en el trabajo fueron citados por los falsos reclutadores

De acuerdo a la Secretaría General del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTIA), las personas interesadas fueron contactadas para que acudieran a entregar su documentación.

Sin embargo, algunas de las personas marcaron por teléfono a la empresa para verificar que la información y la cita fueran verdaderas, momento en que se dieron cuenta de la estafa.

“Lo que sucedió acá es que en la ciudad de Irapuato mandaron llamar a trabajadores para entrega de documentación la verdad yo lo tuve contacto pero mi equipo si estuvo atendiendo el llamado de unos compañeros de que si era cierto”, comentó Alejandra Morales Reynoso, Secretaria General del SINTIA.

Una persona que acudió a la entrega de documentos logró escapar

Una de las personas interesadas sí acudió al lugar de la cita para entregar su documentación pero se percató de algo sospechoso y logró escapar.

“No sé qué hayan visto dentro del área que se les hizo raro e intentaron comunicarse para validar que fuera cierto en lo que tengo entendido es que un compañero que entró pues como que si se percató de algo raro desconoce al 100% que pero intentó salirse del recinto y logrando salirse”, dijo Morales Reynoso.

Quien agregó que como sindicato automotriz solicitó a las empresas tener una mayor claridad en sus ofertas laborales para evitar exponer a la ciudadanía a ser víctima de algún delito.

