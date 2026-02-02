Cancelan Partidos de Futbol en Salamanca, Guanajuato por la Masacre en Cancha de Futbol

Ante los recientes ataques armados que se han presentado en Salamanca, Guanajuato y principalmente en la comunidad de Loma de Flores, se cancelaron este fin de semana pasado varios partidos de ligas en el municipio y comunidades, incluso algunos torneos desaparecieron.

Algunas ligas pararon antes del ataque en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca

De acuerdo a distintos espectadores y jugadores las ligas pararon desde antes de que pasara el ataque armado en la comunidad de Loma de Flores el pasado domingo 25 de enero donde murieron 11 personas y una sigue internada de las 6 hospitalizadas en Irapuato.

“Aquí habían varios equipos, pero ya no se quisieron meter por lo mismo antes de que pasara eso (el ataque armado en Loma de Flores)”, comentó un ciudadano.

Miedo deja a Salamanca sin futbol, temen jugadores haya ataques armados

El miedo ha sido la razón por la que los partidos han parado en Salamanca y algunas de sus comunidades, la falta de seguridad y el temor de que se presente un ataque armado ha dejado sin futbol al municipio.

"Desde hace como unas 3 semanas porque los equipos de aquí dijeron que no hace como un mes y medio, íbamos a jugar aquí y nos dijo el encargado que no querían que jugáramos por lo mismo porque tenían miedo que un día llegaran e hicieran algo", platicó un jugador.

Te podría interesar: Alertan por Falso Reclutamiento Laboral en Empresas Automotrices en Irapuato, Guanajuato

Ciudadanos esperan que las autoridades garanticen la seguridad en el municipio y por el momento no se sabe la fecha en que se reanudarán las actividades en los campos de futbol.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV