Encuentran a Menor Desaparecida Desde Diciembre en Guanajuato Capital; Hay Un Detenido

Una adolescente de 16 años de edad tenía una ficha de búsqueda desde el pasado mes de diciembre del 2025 en Guanajuato, Capital.

El domingo pasado fue localizada en el interior de un domicilio ubicado en calles de la colonia Paseo de La Presa.

Tras una intensa labor de inteligencia y en respuesta a una denuncia ciudadana, agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato liberaron a una adolescente de 16 años.

Fuerzas estatales liberaron a la menor de una casa en Paseo de La Presa

El operativo se desplegó en un inmueble de la colonia Paseo de La Presa, específicamente en la zona de Ladera Pozo de San Antonio, en la capital guanajuatense.

Donde la víctima fue encontrada tras activarse previamente la alerta Amber para su búsqueda.

Jorge Alejandro “N” de 29 años fue detenido al ser señalado por la menor

En el lugar de los hechos fue aprehendido Jorge Alejandro “N”, de 29 años, a quien la propia menor señaló directamente como el responsable de mantenerla privada de la libertad.

Por el momento las autoridades no han dado mayores detalles sobre los hechos, por lo que se desconoce la identidad de la menor localizada y rescatadas.

