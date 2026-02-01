Detienen a Seis Hombres con Arsenal y Equipo Táctico en Irapuato; Traían una Moto Robada

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, seis hombres fueron detenidos cuando circulaban en tres motos, una de ellas con reporte de robo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Traían consigo armas y cartuchos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche, cuando elementos de seguridad de la Policía Municipal en coordinación con Fuerzas de Seguridad Pública del Estado hacían un patrullaje de rutina en el municipio de Irapuato, cuando notaron que a bordo de tres motos, iban varias personas de forma sospechosa.

En ese momento, los uniformados se acercaron al vehículo, quienes al ver la presencia de la policía, aceleraron su paso y trataron de perderse entre las calles, acción que llamó de inmediato la atención de los uniformados, quienes también comenzaron a perseguirlos.

Esto provocó que los elementos de Seguridad pidieran refuerzos y comenzaran a persecución, la cual terminó unos kilómetros más adelante con la detención de los vehículos, por lo que de inmediato se procedió a cuestionar a los hombres que iban a bordo de las motocicletas.

Ahí, los uniformados comenzaron a ver que de las motos, bajaron seis hombres, a quienes les cuestionaron su accionar o su comportamiento, al mismo tiempo que revisaban las unidades en las que viajaban, la cual de inmediato una de ellas, arrojó que tenía reporte de robo, acción que provocó que los elementos realizaran una detención

Les encuentran armas de varios calibres y cartuchos útiles en las mochilas

Al tener conocimiento que la unidad contaba con reporte de robo, la policía también realizó una revisión en las pertenencias de los hombres, donde para sorpresa de ellos, encontraron que traían varias armas de diferentes tipos de calibre, al igual que cartuchos y equipo táctico.

En ese momento, se procedió a la detención de los seis hombres que iban a bordo de las motos, para también asegurar el vehículo robado y el arsenal que llevaban, lo cual quedó asegurado a disposición de las autoridades para presentarlo y comenzar las indagatorias correspondientes.

De esta manera, será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien lleve a cargo la investigación y el procedimiento adecuado para comenzar el proceso contra los seis hombres detenidos así como el aseguramiento de las armas, cartuchos y equipo táctico.

