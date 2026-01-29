Héroe Sin Capa, fue Llamado Brayan Joven que Murió al Salvar a Una Madre y su Hijo en Salamanca

Un "Héroe sin Capa", así llamaron a Brayan, víctima del ataque armado que se registró en un campo de futbol en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato.

Este miércoles en punto de las 9:00 de la mañana el joven fue trasladado a la misa que se ofrecería de cuerpo presente en la iglesia de la comunidad San José Temascatio.

Brayan le ayudaba a su papá vendiendo tacos

Familiares se mostraban bastante afectados por la situación, lo recuerdan como una persona amable y carismática.

“Se quedó a medias de la prepa, trabajaba con su papá. Su papá es taquero, es mi hermano su papá y le ayudaba a vender pues los tacos", comentó José Luis Ramírez, tío de Brayan.

Reconocen a Brayan como un “Héroe Sin Capa” por salvar a una madre y su hijo

El apodo de “Héroe sin Capa” surgió luego de que el día del ataque Brayan evitará que un niño de un año muriera a causa de las balas.

“Una persona nos comentó que en cuanto llegaron las personas lo único que él hizo fue cargar al niño y voltearse fue lo único que alcanzó a hacer el niño.

¿Era su familiar? No, no era nada de él un niño de un año que estaba en el lugar equivocado en la hora equivocada y ahora sí que mi sobrino fue el héroe, salvo dos vidas dando la de él", agregó su tío.

Es por eso que familiares exigen justicia, aseguran que estos hechos de inseguridad ocurren por la falta de presencia de autoridades.

Ya se cuenta con tres personas detenidas por los hechos

“Vivimos con miedo pero el miedo no lo es todo, porque tenemos que trabajar tenemos que salir adelante y si seguimos con miedo es peor", expresó José Luis.

Hasta el momento autoridades han dado a conocer que se cuenta con tres presuntos participantes en el ataque armado el pasado domingo 25 de enero.

