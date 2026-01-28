Bryan: Murió al Salvar a Bebé y Mujer en la Masacre en Cancha de Futbol en Salamanca

Bryan, perdió la vida el pasado domingo durante la masacre en una cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato.

El joven, salió de su casa ubicada en la comunidad San José Temascatío, el pasado domingo, la reunión semanal obligada era en los campos de futbol en la comunidad aledaña Mesa de Flores.

Este martes, velaron su cuerpo, fue una de las 11 víctimas mortales en el ataque armado en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca.

Bryan protegió a una madre y su hijo durante el ataque

Su padre, narró que cuando llegaron los civiles armados y comenzó la ráfaga de balas, el joven de 21 años se puso de frente para proteger a un pequeño de año y medio y a su madre, que presuntamente resultaron ilesos.

Bryan era tranquilo, no tomaba y mucho menos se drogaba. Sus familiares lo recuerdan como una persona alegre. Junto con su padre, vendían tacos en su casa para ganarse la vida.

Carlos Mares, una de las víctimas se debate entre la vida y la muerte

Carlos Mares Rodríguez, familiar de Bryan, fue una de las 12 personas que resultaron lesionadas en el ataque.

Hoy se debate entre la vida y la muerte en un hospital privado donde la deuda hasta este martes, ascendía a casi 400 mil pesos.

Cuando yo volteé hacia donde estaba, ya estaba en un charco de sangre y desmayado; ya no nos contestaba nada. Más que nada, le pido al gobierno que tenga un poquito de consideración hacia nosotros, porque somos de muy bajos recursos y no tenemos para pagar esa cantidad, y le pido al gobierno que mantenga una vigilancia estricta aquí en el rancho. Madre de Carlos Mares

La mujer contó tras recibir cuatro balazos lo llevaron a un hospital público de Irapuato, donde estaban atendiendo a la mayoría de los lesionados, por lo que optaron por trasladarlo a otra unidad médica para salvarle la vida porque se estaban tardando.

Se presentó a jugar con equipo, terminó el partido, estaban todos ahí pasando el rato cuando de repente empezó todo el desastre, llegaron camionetas agrediendo a la gente a disparar, la gente se tiró al suelo, pero imposible de que se pudieran cubrir los balazos Antonia Mares, hermana de Carlos

De las seis personas lesionadas, sólo dos personas, de 19 y 48 años, siguen hospitalizados.

