Una menor de 12 años y su hermano de 18, fueron lesionados a balazos cuando se encontraban en calles del fraccionamiento Delta de Jerez en León.

Hermanos Son Heridos de Bala en León, Guanajuato; Uno Tiene 12 Años. Foto: N+

La noche del pasado martes en calles del fraccionamiento Delta de Jerez en León, Guanajuato, se registró un ataque armado que dejó a dos hermanos lesionados. 

Una menor de 12 años de edad y otro joven de 18.

El presunto agresor es conocido como”El Chicken”

Los hermanos se encontraban en el cruce de las calles Guaraní y Épsilon cuando un hombre que fue identificado con el alias de “El Chicken”.

Quien bajó de una camioneta y comenzó a discutir con el joven de 18 años para después dispararle y a la menor de 12 años también.

Ambos hermanos fueron lesionados en las piernas, cayendo al suelo mientras el responsable huía del lugar. 

Autoridades despliegan operativo de búsqueda sin detener a nadie 

Vecinos y testigos de los hechos llamaron a las autoridades del 911 quienes acudieron al lugar para brindar atención médica a los hermanos

Siendo trasladados de manera urgente a un hospital donde fueron reportados como estables y fuera de peligro

Elementos de corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda por la zona pero no se detuvo a ninguna persona.

Rencillas personales pueden ser la causa del ataque

Primeros informes señalaron que probablemente rencillas personales hayan sido la causa del ataque

Sin embargo, serán agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato los encargados de investigar y esclarecer los hechos.

 

