Asaltan a Adulto Mayor en la Central de Autobuses de Silao; Le Roban Más de 40 Mil Pesos

Un hombre de la tercera edad fue asaltado cuando salía de una sucursal bancaria ubicada en la Central de Autobuses de Silao, Guanajuato.

La tarde del pasado lunes 26 de enero un adulto mayor fue asaltado cuando salía de una sucursal bancaria en Silao, Guanajuato

Eran alrededor de las 2:30 cuando se reportó a la Central de Emergencias 911 que una persona había sido despojada de decenas de miles de pesos

El señor iba saliendo de un banco en la Central de Autobuses 

Al lugar llegaron elementos de Policía Municipal quienes se entrevistaron con la víctima.

Indicando que iba saliendo de un banco ubicado en la Central de Autobuses cuando dos hombres en una motocicleta lo interceptaron

Para quitarle más de 40 mil pesos que acababa de retirar de la sucursal bancaria. 

Responsables se dan a la fuga por la carretera federal #45 

Los presuntos responsables se dieron a la fuga por la carretera federal 45 con rumbo desconocido, hasta el momento siguen sin ser detenidos. 

Mientras que elementos de Protección Civil trasladaron al señor a un hospital a brindarle atención médica.

 

