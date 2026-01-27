Albañil Muere al Caer de Escaleras Sobre Cables de Alta Tensión en León, Guanajuato

Un hombre que tenía poco de haber comenzado con trabajos de albañilería, falleció electrocutado en una casa en la colonia León Moderno, en León, cuando cayó de una escalera sobre cables de alto voltaje y sufrió una fuerte descarga.

De acuerdo a autoridades de León, los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la tarde, cuando Luis, de oficio, albañil, había llegado a trabajar en una vivienda, ubicada en la colonia León Moderno.

Ahí, el empleado comenzó a realizar trabajos de estuco, por lo que preparó todo para subirse a una escalera en una zona alta de la vivienda para comenzar a detallarla, por lo que hasta ese momento no había problema alguno.

Minutos después, al parecer una mala maniobra, provocó que el albañil, resbalara de la escalera y cayera de una altura considerable sobre unos cables de alta tensión, lo que provocó que sufriera una descarga antes de caer al suelo.

En ese momento, testigos y compañeros de Luis, al ver lo que había ocurrido, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, mientras trataban de mantener con vida al lesionado.

Albañil fallece tras recibir fuerte descarga y caer al suelo

Los primeros en llegar a la escena del accidente, fueron policías municipales, quienes al confirmar lo ocurrido, pidieron en apoyo de los paramédicos, quienes al llegar brindaron atención médica a Luis.

Desafortunadamente, debido a la descarga y al fuerte golpe, el albañil ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio parte al personal de la Fiscalía de Guanajuato, así como del Semefo, quienes al llegar comenzaron con las indagatorias correspondientes y conocer a detalle el accidente que llevo a quitarle la vida a Luis.

