Familiares de Joven Herido Durante Masacre en Salamanca Piden Apoyo Para Gastos Médicos

Carlos Mares, es otro de los jóvenes que resultaron heridos en el ataque en las canchas de futbol en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, y su condición de salud aún es crítica, por lo que su mamá pide apoyo para los gastos médicos.

Fue el pasado domingo, donde un comando armado ingresó a las canchas ubicadas en la comunidad de Salamanca, y sin decir nada, comenzaron a disparar contra decenas de personas que se encontraban en ese momento.

Como saldo de este ataque, 11 personas murieron en el lugar y 12 más resultaron lesionados, quienes fueron trasladados a los hospitales, pero los papás de Carlos Mares, al ver que su hijo no recibía atención médica, lo trasladado a una clínica privada.

Ante ello, Cruz Rodríguez, mamá de Carlos Mares, alzó la voz y pide apoyo a las autoridades para poder solventar los gastos médicos que se han generado por la atención de su hijo.

Hoy en día, la cuenta del hospital es aproximadamente de 400 mil pesos, y Cruz Rodríguez reconoce que tuvieron que llevar a su hijo al hospital porque no recibía atención médica y su salud corría peligro por las heridas de bala.

Familiares de joven herido piden más seguridad en la comunidad Loma de Flores

Carlos es otra de las víctimas de este ataque, por lo que sus familiares piden que este tipo de acciones no queden en el olvido y temen que se vuelva a repetir, ya que la zona carece de seguridad y de la presencia de policías.

Cruz Rodríguez, espera poder recibir apoyo de las autoridades para atender la salud de su hijo, afirma que hasta el momento nadie se ha acercado a ellos para valorar su situación.

Primo de Carlos perdió la vida en masacre de Salamanca

Carlos no fue la única víctima en su familia tras el ataque armado en Salamanca, ya que un primo perdió la vida tras intentar proteger la vida de una mujer y su bebé durante la balacera.

