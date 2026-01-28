Dan Último Adiós a Bryan, Joven Asesinado en Cancha de Futbol en Salamanca, Guanajuato

Minutos después de las 11 de la mañana, familiares y amigos se dieron cita en la capilla de la comunidad de Loma de Flores, para dar el último adiós a Bryan, uno de los jóvenes asesinados en las canchas de futbol, el pasado domingo.

Han pasado tres días, desde el ataque armado, donde 11 jóvenes que se encontraban en las canchas de futbol, fallecieron en el lugar.

Una de las víctimas de este ataque, fue Bryan, un joven de 21 años, quien al escuchar los balazos corrió para proteger a un bebé y una mujer que se encontraban en el lugar, tras este acto, Bryan, no pudo sobrevivir y falleció casi de manera instantánea en el lugar del ataque.

Tras confirmarse su muerte, familiares y amigos velaron a Bryan en su casa, después se fueron cita en la iglesia de la comunidad en punto de las 9 de la mañana, para despedirlo de cuerpo presente y finalmente le brindaron sepultura.

Un difícil camino rumbo al panteón para despedir a Bryan

Al término de la celebración eucarística, el ataúd de Bryan fue escoltado por familiares y amigos, rumbo al panteón, donde la música se hizo presente, recordando las canciones que le gustaban al joven de 21 años.

En medio de llanto y tristeza, la familia de Bryan le dio el último adiós, mientras que sus amigos entre aplausos lo recordaban como un joven alegre que ayudaba a su familia en lo económico, destacando siempre como un buen hijo.

