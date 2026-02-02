Guardia es Sentenciado a 24 Años de Prisión por Abuso y Asesinato en un Anexo de Silao

Alejandro ‘N’, un guardia de un anexo en Silao, Guanajuato, fue sentenciado a 24 años de cárcel, después de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato lo encontrará culpable por los delitos de homicidio y violación equiparada, cometidos al interior de este inmueble.

Y es que de acuerdo a información de las autoridades de la Fiscalía, se informó que el hombre, al estar dentro de interno, presuntamente en un inicio había abusado sexualmente y asesinado a otra persona.

Ante ello, encargados del anexo brindaron información a las autoridades sobre como habían ocurrido los hechos, lo que provocó que la Fiscalía comenzará una carpeta de investigación sobre lo ocurrido.

De igual manera, se informó en la investigación que gracias a la técnica y la integración sólida de pruebas, se acreditó que el hoy sentenciado, quien se desempeñaba como guardia en un anexo ubicado en la colonia Anáhuac, de Silao, participó directamente en las agresiones que privaron de la vida a la víctima.

Dentro de esta investigación se dio a conocer que Alejandro ‘N’ sometió a violencia física y sexual a su víctima, permaneciendo bajo custodia sin recibir atención médica, pese a encontrarse grave de salud.

Víctima fallece debido a las heridas provocadas por el guardia del anexo

Desafortunadamente, debido a las lesiones que presentaba la víctima a causa de este hecho, causadas por el guardia del anexo, se informó que su estado de salud empeoró y falleció por broncoaspiración.

Ante ello, la Fiscalía de Guanajuato informó que como resultado de estas investigaciones sobre este hecho, dos personas más ya se encuentran sentenciadas, donde Alejandro ‘N’ también deberá cubrir multas y la reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas, conforme a la ley.





