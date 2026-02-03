Inicio Bajio Roban Más de Medio Millón de Pesos en Productos de Tienda Departamental en Celaya, Guanajuato

Roban Más de Medio Millón de Pesos en Productos de Tienda Departamental en Celaya, Guanajuato

Hombres armados entraron a una tienda departamental ubicada en calles de la colonia Fovissste en Celaya robando más de medio millón de pesos en artículos.

Roban Más de Medio Millón de Pesos en Productos de Tienda Departamental en Celaya, Guanajuato. Foto: N+

La noche del pasado lunes 2 de febrero, se registró un asalto en una tienda departamental ubicada en la colonia Fovissste en Celaya, Guanajuato

Clientes fueron testigos cuando entraron hombres armados por la zona de salida y comenzaron a romper cristales de aparadores. 

Clientes huyen de la tienda cuando entran hombres armados 

Varias personas al notar lo que estaba pasando salieron corriendo de la tienda, mientras otros clientes y personal del lugar llamaban a las autoridades.

Mientras dos hombres seguían saqueando los aparadores de la tienda y otras dos personas cuidaban afuera para avisar la llegada de las autoridades. 

Minutos después los hombres se dieron a la fuga con relojes, joyería y otros artículos, sumando un costo mayor a los 500 mil pesos

Presuntos delincuentes logran escapar y continúan en libertad

Al lugar llegaron policías municipales quienes aseguraron la zona y comenzaron con un operativo de búsqueda

Sin embargo, no se cuenta con personas detenidas por los hechos, siendo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la encargada de las investigaciones

No se reportaron personas lesionadas durante los hechos, solamente el temor y el impacto que vivieron algunos.

 

