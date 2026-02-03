Roban Más de Medio Millón de Pesos en Productos de Tienda Departamental en Celaya, Guanajuato

La noche del pasado lunes 2 de febrero, se registró un asalto en una tienda departamental ubicada en la colonia Fovissste en Celaya, Guanajuato.

Clientes fueron testigos cuando entraron hombres armados por la zona de salida y comenzaron a romper cristales de aparadores.

Clientes huyen de la tienda cuando entran hombres armados

Varias personas al notar lo que estaba pasando salieron corriendo de la tienda, mientras otros clientes y personal del lugar llamaban a las autoridades.

Mientras dos hombres seguían saqueando los aparadores de la tienda y otras dos personas cuidaban afuera para avisar la llegada de las autoridades.

Minutos después los hombres se dieron a la fuga con relojes, joyería y otros artículos, sumando un costo mayor a los 500 mil pesos.

Presuntos delincuentes logran escapar y continúan en libertad

Al lugar llegaron policías municipales quienes aseguraron la zona y comenzaron con un operativo de búsqueda.

Sin embargo, no se cuenta con personas detenidas por los hechos, siendo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la encargada de las investigaciones.

Te podría interesar: Captan a Puma Caminando en la Sierra de Lobos en Guanajuato

No se reportaron personas lesionadas durante los hechos, solamente el temor y el impacto que vivieron algunos.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV