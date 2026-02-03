Roban Más de Medio Millón de Pesos en Productos de Tienda Departamental en Celaya, Guanajuato
Hombres armados entraron a una tienda departamental ubicada en calles de la colonia Fovissste en Celaya robando más de medio millón de pesos en artículos.
La noche del pasado lunes 2 de febrero, se registró un asalto en una tienda departamental ubicada en la colonia Fovissste en Celaya, Guanajuato.
Clientes fueron testigos cuando entraron hombres armados por la zona de salida y comenzaron a romper cristales de aparadores.
Clientes huyen de la tienda cuando entran hombres armados
Varias personas al notar lo que estaba pasando salieron corriendo de la tienda, mientras otros clientes y personal del lugar llamaban a las autoridades.
Mientras dos hombres seguían saqueando los aparadores de la tienda y otras dos personas cuidaban afuera para avisar la llegada de las autoridades.
Minutos después los hombres se dieron a la fuga con relojes, joyería y otros artículos, sumando un costo mayor a los 500 mil pesos.
Presuntos delincuentes logran escapar y continúan en libertad
Al lugar llegaron policías municipales quienes aseguraron la zona y comenzaron con un operativo de búsqueda.
Sin embargo, no se cuenta con personas detenidas por los hechos, siendo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la encargada de las investigaciones.
No se reportaron personas lesionadas durante los hechos, solamente el temor y el impacto que vivieron algunos.
