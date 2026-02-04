Inicio Bajio Hombre es Apuñalado en Intento de Asalto Cerca de Estación de la “Oruga” en León, Guanajuato

Hombre es Apuñalado en Intento de Asalto Cerca de Estación de la “Oruga” en León, Guanajuato

Un hombre fue apuñalado en un intento de asalto cerca de la estación del camión urbano de San Juan Bosco en León, a donde llegó a pedir ayuda esta mañana de miércoles 4 de febrero.

Un hombre que caminaba por las calles aledañas a la estación del transporte urbano conocido como “La Oruga” sufrió de un intento de asalto

Eran alrededor de las 6:00 de la mañana cuando un hombre caminaba a la estación del camión por calles de la colonia Lomas de Vista Hermosa en León

Cuando un hombre trató de despojarlo de sus pertenencias, a lo que se resistió la víctima por lo que fue lesionado con un arma blanca en la espalda a la altura de los pulmones

Víctima pidió ayuda en la estación de la “Oruga” en San Juan Bosco 

Al no poder asaltarlo el responsable huyó dejando herido al hombre que caminó a la estación de “La Oruga” en donde pidió ayuda. 

Personal de la estación llamó al número de emergencias 911 para que socorristas le brindaran atención médica

Se desconoce la identidad del hombre lesionado 

Paramédicos llegaron a la estación de “La Oruga” para atenderlo, en donde lo estabilizaron y lo trasladaron a un hospital

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni su estado de salud

En la zona quedaron en el suelo rastros del intento de asalto, mientras el asaltante se dio a la fuga.

 

