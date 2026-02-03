Encuentra Perro Policía Más de 126 Mil Dosis de Droga en una Casa en Irapuato

La Secretaria de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmo la ubicación y aseguramiento de 126 mil dosis de droga, la cual se encuentran en una vivienda de la colonia Jardín de Purísima, en Irapuato, Guanajuato.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

De acuerdo a información de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando vecinos de la colina reportaron a los números de emergencia sobre la presencia de hombres armados en una de las calles.

Esto provocó que los policías municipales en coordinación con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la SEDENA, realizaron un patrullaje por la zona en compañía también del refuerzo camino K9.

Al llegar a la zona que había sido reportada, los uniformados realizaron a pie un recorrido con la finalidad de dar con los hombres armados, pero el elemento canino, mostró un comportamiento raro al pasar por una de las viviendas de las calles, acción que llamó la atención de los elementos.

De inmediato, el personal de Seguridad municipal y del Estado, llamó a la puerta del inmueble pero nadie abrió, mientras que el canino buscaba entrar a la zona, donde se pudo ver qué al interior había varios paquetes de forma sospechosa.

Encuentran en el inmueble de Irapuato, decenas de paquetes y envoltorios con droga

Para sorpresa del personal de Seguridad, ahí, encontraron 31 paquetes de presunta marihuana, lo equivalente a aproximadamente 71.5 kilogramos y 71 mil 500 dosis, además de dos paquetes de presunto cristal, con un peso aproximado de 18.29 kilogramos, equivalentes a 54 mil 870 dosis.

Ante ello, procedieron a asegurar la mercancía para ser presentada ante las autoridades correspondientes para comenzar una carpeta de investigación para poder dar con los responsables de este hallazgo.

Historias recomendadas:

NLD