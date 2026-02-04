Dos Cuerpos Sin Vida Fueron Localizados en un Terreno Baldío en la Colonia Hoyos en Irapuato

La noche de este pasado martes 3 de febrero se realizó el hallazgo de los cuerpos de dos personas en calles de la colonia Hoyos en Irapuato, Guanajuato.

En un terreno baldío frecuentado por personas para el uso de sustancias ilícitas, personas que pasaban por el lugar se percataron de que había dos personas inconscientes.

Por lo que llamaron al número 911 para denunciar el hallazgo y pedir el arribo de elementos de la Policía Municipal.

Paramédicos confirmaron la muerte de un hombre y una mujer

Al llegar las autoridades al predio ubicado entre las calles San Miguel de Allende y Saucillo de la colonia Hoyos confirmaron lo reportado.

Por lo que se tuvo que pedir la presencia de paramédicos quienes solamente confirmaron la muerte de una mujer y un hombre.

Agentes estatales y federales se coordinaron para resguardar la zona e iniciar con las investigaciones pertinentes.

Él se llamaba Christian de 30 años, la identidad de la mujer sigue desconocida

Primeros informes señalan que el hombre se llamaba Christian y tenía 30 años de edad, mientras que la identidad de la mujer sigue como desconocida.

Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron del levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a un anfiteatro y determinar las causas de muerte.

Te podría interesar: Hombre es Apuñalado en Intento de Asalto Cerca de Estación de la “Oruga” en León, Guanajuato

No se informó sobre detenidos o sospechosos por la muerte de las dos personas.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV