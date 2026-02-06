Muere Adolescente y Otro Queda Herido al Chocar su Moto Contra un Coche en León, Guanajuato

La madrugada de este viernes se presentó un accidente bajo el puente vehicular del cruce de las avenidas Miguel Alemán y Mariano Escobedo en León.

Donde se vieron involucrados al menos dos jóvenes que iban a bordo de una motocicleta y el conductor de un automóvil.

Paramédicos confirmaron la muerte del adolescente

El fatal accidente ocurrió bajo el puente vehicular ubicado en la intersección de la avenida Miguel Alemán y el bulevar Mariano Escobedo, cuando la motocicleta en la que viajaban ambos jóvenes colisionó contra un automóvil.

Al arribar los paramédicos de Protección Civil tras el llamado al 911, confirmaron el deceso de uno de los ocupantes en el lugar.

Mientras que el sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital para su valoración médica.

Los jóvenes portaban cascos de los conocidos como “quita multas”

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato iniciaron inmediatamente las investigaciones pertinentes.

Destacando en sus primeras indagatorias que las víctimas portaban cascos de baja protección, conocidos popularmente como "quita multas”.

Lo cual pudo ser un factor determinante en las consecuencias del impacto.

El conductor del vehículo fue detenido para deslindar responsabilidades

Mientras el personal del Servicio Médico Forense realizaba el levantamiento del cuerpo ante la presencia de familiares que acudieron a identificarlo.

El conductor del vehículo involucrado fue presentado ante las autoridades competentes para deslindar responsabilidades y definir su situación jurídica.

