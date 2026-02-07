Aparente Pepenador Deja Cuerpo Afuera de la Fiscalía Regional de León; Fue Detenido

La tarde de este viernes un hombre, aparentemente recolector de reciclables, llegó cerca de las 2:30 de la tarde a las instalaciones de la Fiscalía Regional de León con una bolsa de desechos.

El presunto pepenador fue ignorado por más de una hora afuera de la Fiscalía

De acuerdo a testigos, el hombre informó al personal de la dependencia que tenía un cadáver en la bolsa, pero nadie le creyó y permaneció ignorado en el sitio hasta cercanas las 4:00 de la tarde.

"Un costal de esos grandes donde juntan los botes, la basura, dicen que llegó desde las 2:30 como desde las 3:00 de la tarde y que lo traía cargando pero qué les dijo y no le hicieron caso y ahí se estuvo sentado a un lado de esa madre del costal ya después que lo abrió olía bien feo todos los huesos ahí se los dejó no le hicieron caso y se fue hable y hable sabe que tanto decía y se fue", dijo un testigo.

Relatos recabados señalaron que después de la espera el hombre se retiró hablando solo y dejó el costal abandonado.

Ciudadanos confirman los restos humanos en la bolsa de plástico

Fueron los ciudadanos quienes por curiosidad por el olor del costal se animaron a ver dentro y efectivamente había un cuerpo carbonizado, por lo que avisaron al personal de vigilancia.

Al paso de los minutos peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron la veracidad del cuerpo y procedieron a las diligencias correspondientes, entre ellas, la búsqueda del hombre al que unos momentos antes habían ignorado.

Pasadas las 5:00 de la tarde la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, liberó un boletín para informar la detención de un hombre presuntamente identificado como el portador de la bolsa, que habría quedado videograbado en las cámaras de la institución.

Ahora será la Fiscalía General del Estado quien determine las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la situación legal del detenido.

Te podría interesar: ¿Cómo Fue el Rescate de Gerardo Arredondo, Empresario Privado de la Libertad en Salamanca?

Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron del levantamiento de los restos humanos para realizarles la necropsia de ley y determinar las causas de muerte e identidad del fallecido.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV