Camión de Transporte de Personal es Impactado por el Tren en Pesquería, NL; Hay Dos Muertos

Dos personas perdieron la vida la mañana de este domingo 8 de febrero en un accidente ferroviario registrado en el camino Pesquería-Apodaca, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Las víctimas viajaban a bordo de un camión de transporte de personal que fue impactado por el tren al intentar ganarle el paso.

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el sitio. Elementos de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil de Pesquería acudieron al reporte donde confirmaron que la máquina del tren impactó al camión de transporte de personal, el cual quedó volcado a un costado de las vías.

De acuerdo con lo informado por Protección Civil de Pesquería, a bordo del camión únicamente viajaban dos personas, las cuales, al ser valoradas por los rescatistas ya no presentaban signos vitales, confirmando dos personas fallecidas. Uno de ellos era el conductor de la unidad, quien salió proyectado y terminó al exterior del transporte de personal; mientras que el pasajero que lo acompañaba quedó con medio cuerpo debajo del camión.

Eliminan riesgos de la zona tras accidente ferroviario

En el sitio, los cuerpos de emergencia trabajaron para cortar la energía eléctrica y eliminar riesgos debido a que se registró derrame de aceite luego de que el camión de transporte de personal fuera impactado por la máquina del tren en el camino Pesquería-Apodaca, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Al sitio también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Movilidad de Pesquería y Policía de Pesquería para auxiliar en las labores. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la identidad de las dos víctimas que perdieron la vida en el accidente. Se espera que en las próximas horas den más detalles sobre este hecho.

Con información de Ceani Mariño | N+

