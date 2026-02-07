Reportan Hallazgo de Cuerpo de Hombre Sin Vida en Avenida Colón en Monterrey, Nuevo León

Durante la madrugada de este sábado 7 de Febrero se registraron dos hechos relevantes; uno de ellos generó un despliegue de corporaciones de seguridad tras el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida en el municipio de Monterrey.

El reporte inicial fue recibido por las autoridades como un incendio en el cruce de la avenida Colón y la calle Prisciliano Elizondo. Sin embargo, al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia y seguridad confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre completamente calcinado, lo que de inmediato activó los protocolos correspondientes.

Al lugar acudieron agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey, quienes acordonaron la zona para iniciar las investigaciones. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia, por lo que no se descarta que la víctima haya sido privada de la libertad en algún punto del área metropolitana antes de ser localizada en este sitio.

El acordonamiento se mantuvo durante varias horas, impidiendo el paso de peatones y automovilistas que circulaban por la zona. Las labores de investigación y recolección de indicios se extendieron hasta después de las cuatro de la mañana de este sábado, momento en el que las autoridades comenzaron a retirar el cerco de seguridad

Tras concluir los trabajos en el lugar, la circulación fue reabierta y actualmente la zona opera con normalidad, pese al impacto generado por este hecho. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial. Las autoridades informaron que será a través de la autopsia de ley y los resultados de las pruebas de ADN como se determine la identidad del hombre localizado sin vida.

Asimismo, se trabaja para confirmar si la víctima contaba con algún antecedente o reporte previo que ayude a esclarecer los hechos. La Fiscalía continúa con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho y deslindar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se pueda brindar mayor información conforme avancen las indagatorias.

