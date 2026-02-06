Incendio en Casa Deja Dos Adultos Mayores Heridos en Monterrey

Elementos de rescate se movilizaron hasta un domicilio donde se reportó un incendio. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes 6 de febrero en la colonia Gloria Mendiola en Monterrey, en este sitio se localizaron dos adultos mayores lesionados.

Noticia relacionada: Arde Vagón Dentro de Empresa de Ferrocarriles en Monterrey

Fue sobre la calle Francisco Escamilla donde llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León ante este reporte por parte de vecinos. Al ingresar al domicilio incendiado, rescatistas señalaron que el fuego consumió los objetos en dos cuartos y una sala ubicada en la planta baja de esta casa.

Elementos rescataron a dos adultos mayores que se encontraban al interior, y al notar que estaban heridos pidieron el apoyo de paramédicos. Fue el personal de la Cruz Roja Mexicana quien confirmó que los afectados habían sufrido quemaduras de primer grado. Un hombre presentó lesiones en uno de sus ojos, mientras que su esposa recibió atención médica en sus dos brazos.

Video: Se Quema Casa y Hay Dos Adultos Mayores Lesionados en Monterrey

Investigan incendio en domicilio en la colonia Gloria Mendiola

Luego de ser atendidos en el lugar, paramédicos trasladaron a los adultos mayores lesionados hasta la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde especialistas ya analizan el estado de salud de las personas que resultaron heridas. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la pareja que habitaba este hogar donde ocurrió el siniestro.

Bomberos terminaron con los labores correspondientes en este hogar mientras que rescatistas de Protección Civil de Nuevo León comenzaron con las debidas inspecciones para determinar que fue lo que originó las llamas dentro de esta casa. Elementos de Fuerza Civil resguardaron el lugar mientras se llevaban a cabo los trabajos correspondientes.

Historias recomendadas: