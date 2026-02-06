Hallan Cuerpo de una Menor Sepultado en un Baldío en Monterrey, NL

El cuerpo sin vida de una menor de edad fue localizado en un terreno baldío ubicado en la zona norte de Monterrey, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

El hallazgo se registró en un predio de la colonia Barrio de la Industria, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras percibir olores fétidos en el lugar. Al acudir al sitio, elementos policiacos confirmaron la presencia de un cuerpo humano sepultado y envuelto en una bolsa, por lo que el área fue acordonada de inmediato.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes. De manera preliminar, trascendió que el cuerpo presentaba huellas visibles de violencia, sin que hasta el momento se haya informado la causa oficial de la muerte.

Investigan asesinato de menor de edad

El sitio permaneció resguardado durante varias horas mientras se llevaban a cabo los trabajos periciales, así como la excavación y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su posible identificación.

La Fiscalía indicó que será mediante estudios forenses y pruebas genéticas como se logre confirmar la identidad de la víctima, además de avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Con información de Raymundo Elizalde | N+