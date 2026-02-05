Adoptan a Perrita Maratonista Que se Hizo Viral en Monterrey; Ya Tiene Nuevo Hogar

Este jueves 5 de febrero, la "Perrita Maratonista" fue adoptada y abandonó Centro Estatal de Atención Animal para ir a su nuevo hogar en el municipio de Santiago, luego de hacerse viral en redes sociales en diciembre de 2025 por recorrer los 42 kilómetros de un maratón en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Lo que comenzó como una hazaña deportiva impulsada por el instinto, terminó en las puertas del Centro Estatal de Atención Animal, donde su destino se cruzó con el de la familia García. Para Habib García, el nuevo dueño de la mascota, la conexión fue instantánea desde el momento en que vio las imágenes de la perrita descansando tras su travesía.

Fíjate que cuando vi que terminó y la tenían unas fotos en el Parque, dije se me hace que es para mi

Las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León informaron que el perfil seleccionado, es decir, Habib García y su familia, cumple con todos los requisitos establecidos, cuenta con conocimiento y experiencia en cuidados especiales, atención veterinaria continua y condiciones adecuadas para garantizar una vida digna, segura y responsable para la "Perrita Maratonista".

¿Cuál es el nuevo nombre de la "Perrita Maratonista"?

La perrita fue rebautizada como Mara en honor a su espíritu maratonista y ahora se prepara para vivir en el municipio de Santiago, Nuevo León. Ana García, hija de Habib, destacó que el ambiente que le espera a la nueva integrante del hogar es muy sano.

Pese a la felicidad que rodea el caso de Mara, las autoridades recordaron que ella es solo una de las muchas historias de perros que buscan un final feliz. La entrega de la "Perrita Maratonista" a su nueva familia no solo cierra un capítulo de fama viral, sino que demuestra nuevamente la importancia de fomentar la adopción.

