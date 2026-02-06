Catean Casa por Desaparición de Brithany Nahomy en Colonia Barrio de la Industria en Monterrey

La mañana de este viernes 6 de febrero, las autoridades estatales de seguridad se alistaron para llevar a cabo el cateo de un domicilio ubicado en la colonia Barrio de la Industria, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que estaría presuntamente relacionado con la desaparición de Brithany Nahomy Alvarado Retiz de 15 años de edad.

Noticia relacionada: Hallan Cuerpo de una Menor Sepultado en un Baldío en Monterrey, NL

La casa cateada se encuentra aproximadamente a 300 metros de distancia del terreno baldío donde horas antes fue encontrado el cuerpo de una menor enterrado, que hasta el momento no ha sido identificado. Las autoridades investigan si los restos hallados corresponden al de la joven Brithany Nahomy.

De acuerdo con los primeros informes, el domicilio asegurado para el cateo es presuntamente la casa de la persona que fue detenida como presunta responsable del crimen de feminicidio, en relación con el cuerpo encontrado a unos metros de distancia, en la misma colonia Barrio de la Industria, en la ciudad de Monterrey.

Video: Alistan Cateo por Desaparición de Britany en Monterrey

¿Qué más se sabe sobre la desaparición de Brithany Nahomy?

Brithany Nahomy Alvarado Retiz fue vista por última vez el 26 de enero al salir de su casa ubicada en la calle Unidad Obrera, en la colonia Croc, en Monterrey. De acuerdo con los testimonios de sus familiares, la joven de 15 años había ido a la casa de una de sus amigas para dejarle una chamarra.

Luego de que no regresara a su hogar, la reportaron como desaparecida y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda para pedir a la ciudadanía su ayuda para localizarla.

El pasado martes 3 de febrero, a 9 días de su desaparición, familiares y vecinos de Brithany Nahomy bloquearon la avenida Camino Real, en su cruce con Obrero Mundial en la colonia Croc, a manera de protesta para alzar la voz y exigir a las autoridades celeridad en la búsqueda de la joven de 15 años de edad.

Sus familiares también señalaron que la menor podría estar con un joven, aparentemente su novio. La señora Patricia Reyna Treviño, abuelita de Brithany Nahomy, habló con el joven, quien primero le dijo que su nieta se había ido la madrugada del martes y luego cambió la versión, diciendo que se había salido al mediodía.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH