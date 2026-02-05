Matan a Golpes a Presunto Asaltante de Panadería en Escobedo, Nuevo León

La noche del jueves 5 de diciembre, un grupo de personas detuvieron y golpearon a un supuesto ladrón que perdió la vida, presuntamente a causa de la agresión, en la colonia Infonavit Monterreal, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con testimonios, supuestamente el sospechoso ingresó a una panadería para cometer el asalto. Tras alertar a los vecinos de lo sucedido lograron alcanzarlo, lo retuvieron y comenzaron a golpearlo. Posteriormente, la víctima de la agresión inconsciente sobre el cruce de las calles Montes Ibéricos y Monte Carlo.

Al llegar los paramédicos para brindarle los primeros auxilios, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que, elementos de la Policía de Escobedo se desplegaron en el área. Más tarde arribaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar las investigaciones correspondientes. En la zona se montó un operativo con el fin de ubicar a los responsables del ataque.

Aseguran panadería donde presuntamente se cometió el robo

Este jueves 5 de febrero, la panadería a la que presuntamente ingresó a robar el hombre que fue golpeado y asesinado en la colonia Infonavit Monterreal, permaneció acordonada y resguardada por elementos de la Policía de Escobedo para continuar con las investigaciones del caso.

Mientras tanto, comerciantes, vecinos y trabajadores de la zona esperan que se incremente la vigilancia tras este asesinato del presunto ladrón. Los habitantes de la colonia Infonavit Monterreal, en el municipio de Escobedo, continúan sorprendidos por el crimen registrado la noche del miércoles.

Con información de Carlos Campos y Karina Garza | N+

