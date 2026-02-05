Reportan Carreras Clandestinas de Motociclistas en el Centro de Monterrey

Cientos de motociclistas tomaron varias calles del centro de Monterrey durante la noche de este miércoles 4 de febrero. Automovilistas reportaron esta situación debido a que la vialidad sobre la calle Hidalgo se encontraba llena de estos vehículos ligeros, provocando tráfico lento en este punto.

Ciudadanos mencionaron que se encontraban preocupados ante la ausencia de autoridades, ya que esto permitió que motociclistas circularan sin cascos, realizaran carreras, piruetas y hasta consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Esta situación a generado enojo entre automovilistas, ya que estas acciones generan la obstrucción del tráfico y pueden generar una tragedia.

Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar como sobre la calle Hidalgo se encontraban reunidos más de 100 personas a bordo de motocicletas deportivas, con mochilas de repartidores de comida y cobradores. Al menos dos de los carriles de este punto del centro Monterrey estaban siendo utilizados como pistas de acrobacias y carreras.

Piden a Vialidad y Tránsito de Monterrey actuar contra carreras de motociclistas

Esta no sería la primera vez que se reporta este hecho, ya que hace un par de semana ocurrió una situación similar sobre la avenida Constitución, entre Pino Suarez y Venustiano Carranza, donde varias motocicletas se encontraban realizando carreras, incluso derrapando. En esa ocasión varias patrullas los iban custodiando, pero no se les aplicó ninguna infracción.

Ciudadanos pidieron a las autoridades poner más atención en este tipo de situaciones antes de que suceda un percance. Hasta el momento los elementos de Vialidad y Tránsito de Monterrey no han dado una declaración respecto a estos casos, por lo que se espera que en las próximas horas se de una opinión, además de mencionar las medidas que se llevarán a cabo para evitar que se sigan respirando estas actividades donde se viola el reglamento.

Con información de Raymundo Elizalde 1 N+

DAGM