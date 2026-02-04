Desalojan a Más de 800 Empleados tras Incendio en Fábrica en Apodaca, Nuevo León

Un incendio registrado al interior de una fábrica de electrodomésticos movilizó a rescatistas y bomberos hasta el municipio de Apodaca, Nuevo León. Elementos de seguridad mencionaron que evacuaron a más de 800 empleados para evitar accidentes.

Noticia relacionada: Presunta Quema de Cobre Provoca Incendio y Consume Patrimonio de Dos Hermanos en Nuevo León

Fue durante la tarde de este miércoles 4 de febrero cuando elementos de Protección Civil de Nuevo León y Apodaca atendieron el reporte del incendio al interior de esta fábrica. Fueron elementos de la Brigada Interna de este punto quienes contralaron el fuego, además de evacuar a más de 800 empleados.

Luego de que elementos de Protección Civil realizara una inspección en este punto confirmaron que el incendio consumió 18 refrigeradores al interior del cuarto de ensamble de una línea de producción. La zona fue acordonada de manera preventiva y comenzaron con los labores correspondientes para evitar cualquie riesgo.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, por lo que las actividades en esta fábrica siguieron con normalidad luego de descartar cualquier riesgo para los empleados. Los rescatistas no menciaron cual fue la razón por la que este incendio inició, por lo que se espera se den más detalles en las próximas horas sobre este siniestro.

Video: Moviliza Incendio en Empresa en Apodaca Nuevo León

Incendio consume dos tejabanes en Santa Catarina

Durante la noche de este martes 3 de febrero también se registró un incendio el cual consumió dos tejabanes en la colonia San Isidro en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Las llamas alcanzaron una altura de hasta 5 metros, lo que generó preocupación entre vecinos de este sector.

Fueron elementos de Protección Civil Jaguares quienes llegaron hasta este sitio para sofocar las llamas. Vecinos se sumaron a las acciones de los rescatistas para tratar de acabar con el fuego el cual consumió las propiedades de dos hermanos quienes perdieron su casa, muebles, ropa, láminas y materiales con los cuales habían construido sus tejabanes.

Historias recomendadas:

DAGM