Buscan a Brithany Nahomy de 15 Años en Monterrey; Lleva 10 Días Desaparecida

Brithany Nahomy Alvarado Retiz es una joven de 15 años de edad, lleva 10 días desaparecida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los testimonios, salió de su casa ubicada en la calle Unidad Obrera, en la colonia Croc, para ir a dejar una chamarra a casa de unas amigas.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha de búsqueda en la que detalla las características de Brithany Nahomy, quien tiene cabello color negro y lacio a la altura de los hombros, tez color morena, ojos café oscuro, es de complexión delgada y mide 1.45 metros de estatura. Además, como señas particulares tiene una cicatriz en la ceja derecha y otra en el estómago.

La última vez que la vieron fue el pasado 26 de enero al salir de su casa en la colonia Croc, en el municipio de Monterrey. Su familia cree que podría estar con un joven, pero ha recibido negativas sobre su paradero, de acuerdo con lo que dijo su abuelita Patricia Reyna Treviño:

Yo quiero que él me diga para dónde se fue porque él supuestamente le pidió un Uber. Él me dijo que se había salido en la madrugada del martes y luego, después me dijo que se había salido al mediodía. Yo lo único que quiero que él me diga la verdad

Durante más de dos horas vecinos y familiares de Brithany Nahomy estuvieron bloqueando la avenida Camino Real, en su cruce de Obrero Mundial de la colonia Croc, al norte de la ciudad de Monterrey. Cansados de la lentitud de las investigaciones salieron a la calle para alzar la voz y exigir celeridad, dado que este miércoles se cumplen 10 días de su desaparición.

La protesta comenzó minutos antes de las 07:00 de la noche del martes 3 de febrero, y se prolongó hasta las 09:00 de la noche. Durante ese tiempo, elementos de Fuerza Civil y agentes de Tránsito de Monterrey, montaron un operativo para desviar a los automovilistas.

