Se Registra Balacera en el Centro de Monterrey; Hay Siete Heridos de Bala

Una intensa movilización de elementos de seguridad se registró en la avenida Juárez en el centro de Monterrey luego de que se registrara una balacera que dejó al menos a cinco mujeres y dos hombre heridos. El hecho se reportó durante la tarde de este jueves 5 de febrero.

Noticia relacionada: Confunden a Guardia con Ladrón y lo Amarran a Poste en el Centro de Monterrey

Fueron locatarios y ciudadanos quienes alertaron a la Policía de Monterrey sobre varias detonaciones de arma de fuego frente al Mercado Juárez. A la llegada de elementos se confirmó que sobre la avenida Juárez fueron localizados varios casquillos de bala. En este punto también fueron vistas varias personas heridas, por lo que se pidió apoyo de paramédicos.

A la llegada de paramédicos se confirmó que cinco mujeres y dos hombre fueron heridos de bala. Las víctimas se encontraban realizando actividades dentro de negocios y lugares de venta de comida, por lo que paramédicos acordonaron varios puntos de la avenida Juárez para comenzar a brindarle atención médica a los ciudadanos afectados.

Locatarios mencionaron que este ataque fue hecho por dos jóvenes, de entre 18 a 20 años de edad. Ambos sujetos escaparon sobre la calle Aramberri, por lo que policías comenzaron con patrullajes en calles aledañas con el fin de identificar a los presuntos responsables. Testigos mencionaron que ambos vestían pantalón y sudadera negra.

Video: Moviliza Reporte de Balazos en Zona Comercial en Avenida Juárez y Aramberri en Monterrey

Cierran negocios en el centro de Monterrey tras balacera

Debido a la movilización registrada, varios locatarios cerraron las cortinas metalicas de varias tiendas ante el temor que se registró tras las detonaciones de arma. Uno de los carriles de la avenida Juárez se encuentra acordonado en dirección de norte a sur, por lo que agentes de movilidad pidieron a los automovilista manejar con precaución.

A este punto también llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para comenzaron con los trabajos correspondientes. Se espera que las cámaras del C4 de Monterrey ayuden con la localización de los presuntos criminales que realizaron las detonaciones de arma. Varias ambulancias de la Cruz Roja Mexicana comenzarona trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM