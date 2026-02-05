Confunden a Guardia con Ladrón y lo Amarran a Poste en el Centro de Monterrey

Un guardia de seguridad fue golpeado y amarrado a un poste luego de ser confundido con un ladrón. Este suceso ocurrió la tarde de este jueves 5 de enero sobre el cruce de las calles Colegio Civil y Espinosa en el centro de Monterrey. Agentes de investigación ya analizan este hecho.

Este caso ocurrió cuando un hombre identificado como José, de 54 años de edad, caminaba cerca de un mercado, al llegar a este cruce del centro de Monterrey fue interceptado por varios hombres extranjeros quienes comenzaron a gritarle que era un ladrón.

Según el afectado, los sujetos lo habrían metido a una bodega para comenzar a golpearlo, desnudarlo y posteriormente amarrarlo a un poste en la vía pública frente a un famoso mercado. Elementos de la Policía de Monterrey llegaron a este sitio para llevarse a la víctima y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Fiscalía investiga caso de guardia golpeado tras se confundido con ladrón en Monterrey

El señor José comentó a las autoridades que él era guardia de seguridad y que se dirigía a su empleo, ya que sería su primer día laborando. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) abrieron de inmediato una carpeta de investigación para determinar como sucedieron estos actos en los que la víctima sufrió violencia y fue expuesto.

El equipo de N+ Monterrey realizó un recorrido cerca de este mercado, y al tratar de hablar con los comerciantes de este sitio las personas se negaron a responder. Se espera que en los próximos días los elementos de seguridad e investigación den más información sobre este caso. El señor José pide justicia y ayuda para detener a los presuntos agresores.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM