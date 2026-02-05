Asaltan a Matrimonio en Su Casa en Apodaca Nuevo León; Les Roban 100 Mil Pesos en Joyas

Un matrimonio fue víctima de un asalto registrado en la colonia Los Amarantos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. De acuerdo con la información proporcionada, los delincuentes se aprovecharon de la buena voluntad y la inocencia de una persona, a quien le pidieron ayuda para supuestamente reparar una llanta. Los hechos ocurrieron cuando los presuntos responsables tocaron la puerta del domicilio y solicitaron un gato hidráulico, argumentando que su vehículo tenía una falla mecánica.

Al abrir el barandal, la víctima fue empujada por los sujetos, quienes de inmediato la amenazaron con un arma de fuego. Tras someter a la persona, los delincuentes la maniataron para impedir que pidiera auxilio y posteriormente ingresaron al interior de la casa. Una vez dentro, comenzaron a recorrer el inmueble en busca de objetos de valor, actuando con rapidez y violencia.

Asaltantes se llevaron joyería

Durante el asalto, los ladrones sustrajeron diversos artículos del domicilio, principalmente joyería, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 100 mil pesos. Tras cometer el robo, los responsables huyeron del lugar, dejando a la víctima atada.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables del asalto, así como para reforzar la seguridad en la zona. Vecinos de la colonia Los Amarantos manifestaron su preocupación ante este tipo de hechos y solicitaron mayor vigilancia policial, con el fin de prevenir nuevos delitos y proteger a las familias que habitan en el sector.

