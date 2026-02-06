¿Qué se Sabe de los Heridos en Balacera en el Centro de Monterrey? Reportan Dos Víctimas Graves

Luego de que registrara una balacera en medio del centro de Monterrey, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que su equipo se encuentra atendiendo a las seis personas lesionadas durante este ataque registrado durante la tarde del jueves 5 de febrero.

Autoridades señalaron dos de las seis personas heridas se encuentran en estado de salud delicado, por lo que especialistas siguen dando seguimiento a estos casos para estabilizar a las víctimas. En un comunicado se señaló que la Cruz Roja Mexicana trasladó a los ciudadanos heridos hasta el Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21.

Paramédicos también señalaron que las seis personas lesionadas recibieron impactos de bala en diversas zonas del cuerpo como en brazos, piernas, ingle, espalda y en el glúteo. Los elementos de rescate ubicaron a los afectados dentro de negocios y al interior de un restaurante de pollos asados.

Identifican a personas heridas tras balacera en el centro de Monterrey

Autoridades también dieron a conocer la lista de las seis personas heridas tras la balacera registrada en el centro de Monterrey. Entre los afectados se encuentra una menor de edad. A continuación te dejamos la lista de los ciudadanos afectados:

Alizon, 16 años.

Raquel, 42 años.

Norma, 43 años.

Ericka, 43 años

Gilberto, 46 años.

Ofelia, 55 años.

Diego, 60 años.

Hasta el momento no se ha revelado quienes son las dos personas reportadas en estado de salud grave, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles. Autoridades esperan que las víctimas presenten una denuncia formal para dar seguimiento a sus casos.

