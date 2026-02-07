Detienen a Hombre y Aseguran Negocio por Presunto Fraude de Pensiones en San Pedro, Nuevo León

Este sábado 7 de febrero, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo el cateo de un negocio y la detención de un hombre por presunto fraude de pensiones en la colonia Valle de Santa Engracia, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

El inmueble fue cateado por agentes ministeriales tras verse involucrado en un aparente delito relacionado con fraude de pensiones por 45 mil pesos. Además, en el sitio fue detenido por las autoridades un hombre de 49 años de edad, identificado como Gustavo "N".

De acuerdo con los primeros informes, a través de redes sociales, el detenido ofrecía a las personas incrementar sus pensiones; sin embargo, uno de los afectados por el presunto fraude denunció que después de dar 45 mil pesos ya no recibió ganancias ni la atención de Gustavo "N" para continuar con el proceso.

Aseguran equipo de cómputo, caja fuerte y celulares tras cateo por presunto fraude

Fue luego de la denuncia del afectado y de diversas investigaciones que las autoridades llevaron a cabo el cateo en el negocio ubicado en la colonia Valle de Santa Engracia, en San Pedro Garza García, donde fue asegurado equipo de cómputo, sistemas de grabación, una caja fuerte y varios teléfonos celulares.

El inmueble permanece asegurado junto con dos vehículos estacionados al interior, y es custodiado por un elemento de seguridad del municipio de San Pedro. En la fachada, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León colocaron sellos, lonas y listones de acordonamiento.

