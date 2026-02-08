Atacan a Balazos a Hombre y Queda Gravemente Herido en García, Nuevo León

La mañana de este domingo 8 de febrero, un hombre resultó lesionado luego de ser víctima de un ataque a balazos cuando se encontraba en la banqueta de un domicilio ubicado en el cruce de calles Huerta y Estancia, en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes, fueron hombres armados quienes llegaron hasta el sitio y dispararon contra el hombre, hiriéndolo de bala en al menos una ocasión en la parte de la cabeza. El hecho generó la movilización de las autoridades de seguridad.

Elementos de la Policía de García y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arriaron a punto donde fue atacado a balazos el hombre que quedó herido en la colonia Valle de Lincoln y acordonaron la zona para iniciar las indagatorias correspondientes.

Trasladan a víctima de ataque a balazos a un hospital

El hombre, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, fue trasladado de emergencia a un hospital ubicado sobre la avenida Paseo de los Leones para recibir atención médica. Actualmente, su estado de salud es reportado grave.

El el lugar del crimen quedaron algunas manchas de sangre y gasas con las que los paramédicos brindaron los primeros auxilios a la víctima del ataque a balazos. Este caso se suma a los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en el municipio de García.

