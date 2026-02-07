Claves del Caso de Mineros Desaparecidos en Sinaloa: Ausencia, Búsqueda y Hallazgo de Indicios

Sigue el despliegue de elementos federales y estatales en la búsqueda de los mineros desaparecidos en la mina del municipio de La Concordia, en Sinaloa. De acuerdo con sus familiares, los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver fueron raptados por hombres armados. En N+ te contamos las claves del caso y la cronología de los hechos.

Video: Convocan a Vigilia de Oración por la Desaparición de 2 Mineros Zacatecanos en Sinaloa

Claves del caso de mineros desaparecidos en Sinaloa

Los 10 mineros que fueron privados ilegalmente de su libertad por un comando armado, que secuestró a los trabajadores la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo con el testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

La desaparición de los 10 mineros en el municipio de La Concordia, Sinaloa ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando presuntamente los trabajadores de la empresa de construcción CICAR, que presta servicios a la minera canadiense Vizsla Silver, fueron sorprendidos por hombres armados en su campamento.

Luego de perder comunicación con ellos, sus familias acudieron ante las autoridades para hacer las denuncias correspondientes. Asimismo, comenzaron una campaña en redes sociales para dar a conocer sus fotografías y dar con su paradero.

Te compartimos algunas de las claves del caso:

Sinaloa , uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.

, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera. Según las autoridades, los mineros fueron privados de la libertad por civiles armados .

. Cinco mineros son originarios de Sonora , dos de Zacatecas , dos de Chihuahua y uno de Guerrero .

, dos de , dos de y uno de . El primer reporte de su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue el 24 de enero a través del número de emergencias 911 y lo realizó la apoderada legal de la empresa Vizsla Silver; la fiscalía abrió una carpeta de investigación.

El pasado 3 de febrero fueron halladas pertenencias de los mineros luego de cinco cateos realizados en Mazatlán y en la Concordia. Así fue como la titular de la Fiscalía de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, informó sobre lo hallado:

Se han localizado tarjetas e identificaciones. También derivado de los cateos que se han realizado tenemos también la localización 3 teléfonos y una laptop. Entonces toda esa información se está trabajando en el esquema tecnológico, dijo a los medios

Cronología del caso

El viernes 6 de febrero, la FGR informó que, luego de esta desaparición en conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, han llevado a cabo diversas diligencias, que han permitido obtener importantes avances en la investigación, entre ellos la localización de cuerpos y restos humanos.

Como resultado de dichas actuaciones, llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad.

Días antes, el 3 de febrero, la Fiscalía de Sinaloa informó que han encontrado pertenencias ligadas a los 10 trabajadores de una mina reportados como desaparecidos .

Las pertenencias fueron halladas en cinco cateos realizados: uno en Mazatlán y cuatro en Concordia.

La Fiscalía señaló que representantes de la empresa minera presentaron una denuncia por la desaparición de 10 personas, pero únicamente tienen cinco denuncias oficializadas en diferentes fiscalías.

Noticia relacionada: Despliegan a 1,190 Militares Para Buscar Mineros Secuestrados en Concordia, Sinaloa

Se informó que en los diferentes cateos se han localizado identificaciones, una laptop y celulares que serán analizados.

Se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso se tiene la certeza de que son las personas que están ahorita privadas de la libertad

También derivado de los cateos que se han realizado tenemos la localización y asegurados tres teléfonos y una laptop, toda esa información se está trabajando en el esquema tecnológico

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el pasado 30 de enero que identificaron a un presunto líder de Los Chapitos, que opera en la zona de la Concordia, Sinaloa, donde fue secuestrado un grupo de mineros; además, el funcionario dio conocer que una célula del mismo grupo delincuencial estaría detrás el atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), en Culiacán.

Ese día, titular de la SSPC señaló que de acuerdo con los primeros reportes, “no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa” y afirmó que “ahí en esta área, opera una célula de Los Chapitos”.

Reportes indican que Óscar Luciano Martínez Larios, identificado como "El Casco", supuesto jefe de plaza de Los Chapitos, estaría relacionado con el caso,

Historias recomendadas:

Aparente Pepenador Deja Cuerpo Afuera de la Fiscalía Regional de León; Fue Detenido

Dice Donald Trump que No Se Disculpará por la Publicación de Video Racista contra los Obama



DMZ