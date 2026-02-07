Dice Donald Trump que No Se Disculpará por la Publicación de Video Racista contra los Obama

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se disculpará por la publicación de un video en su cuenta de Truth Social donde el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle, fueron retratados como monos.

El video posteriormente fue retirado de la plataforma luego de recibir duras críticas por el contenido racista.

A bordo del Air Force One rumbo a Florida, un periodista cuestionó a Trump sobre si su Administración se disculparía por la publicación de este video, a lo que respondió:

No, no cometí ningún error

El presidente agregó no haber visto el video completo y que él únicamente "se lo dio a la gente" para que lo publicaran.

La representación racista del matrimonio como monos en una selva ocurre al final de un corte en el que suena la canción 'The Lion Sleeps Tonight' y que versa sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 donde Joe Biden se impuso a Donald Trump.

Eliminación de video

La eliminación del clip es algo inusual para Donald Trump, más aún, después de que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijera horas antes que el enojo generado por el contenido era "indignación fingida".

En un comunicado compartido con medios, horas antes de que se eliminara el video, la secretaria de prensa indicó:

Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León

La publicación provocó críticas incluso por parte de miembros del Partido Republicano, incluyendo a Tim Scott, senador de Carolina del Sur considerado un aliado cercano de Trump, que en su cuenta de X publicó:

Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo

Con información de EFE

LECQ