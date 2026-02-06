¿Quiénes son los 10 Mineros Desaparecidos en la Concordia, Sinaloa? Estas son sus Historias

El caso de los 10 mineros que desaparecieron en la Concordia, Sinaloa, ha conmocionado al país. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que luego de diversos cateos halló cuerpos y restos humanos, por lo que realiza las investigaciones correspondientes para identificarlos. Pero, ¿quiénes son y cuáles son sus historias?

Desde el 23 de enero de 2026, las familias y seres queridos de los trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, viven con dolor por no saber nada de ellos. Según las autoridades, los mineros fueron sorprendidos por hombres armados en su campamento.

Luego de perder comunicación con ellos, sus familias comenzaron una campaña en redes sociales para dar a conocer sus fotografías y así acelerar su localización. El primer reporte de su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) fue el 24 de enero a través del número de emergencias 911 y lo realizó la apoderada legal de la empresa Vizsla silver; la fiscalía abrió una carpeta de investigación.

Desde ese momento comenzaron los operativos y cateos en el municipio de la Concordia, donde en diversos puntos del municipio y de Mazatlán. Durante estas labores hallaron equipo táctico, armamento y vehículos. Fue el 3 de febrero cuando encontraron pertenencias de los mineros.

Entre los artículos encontrados se mencionan: tarjetas, identificaciones, teléfonos y una laptop.

Sin embargo, este viernes la FGR dio a conocer la localización de cuerpos y restos humanos, pero hasta el momento informaron que uno de los cuerpos cuenta con características similares a una de las personas desaparecidas.

¿Quiénes son los 10 mineros desaparecidos en la Concordia?

De acuerdo con información, cinco mineros son originarios de Sonora, dos de Zacatecas, dos de Chihuahua y uno de Guerrero. Sus familias han pedido ayuda para dar con ellos. Aquí te presentamos parte de sus historias.

1.- José Ángel Hernández Vélez

José Ángel tiene 38 años de edad y es originario de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. En 2022 fue reconocido por los Servicios Mineros de México por su entrega, responsabilidad y compromiso.

Su esposa fue quien recibió la llamada en la que le avisaron que hombres armados “se los llevaron”. En cuanto supo que José estaba en riesgo acudió a las autoridades para poner su denuncia. José Ángel quería formar una familia, por ello decidió viajar a Sinaloa, ya que la oferta laboral era buena y brindaba ingresos económicos que ayudarían a conseguir estabilidad económica para tener un primer bebé.

2.- Francisco Antonio Esparza Yáñez

Francisco Antonio Esparza Yáñez tiene 65 años de edad, en la mina de la Concordia se desempeñaba como ingeniero y gerente de Relaciones Comunitarias. Su esposa y sus hijos viven con angustia desde el día que perdieron comunicación con él. Sus seres queridos lo identifican como una persona que brinda seguridad y cariño.

3.- José Manuel Castañeda Hernández

José Manuel Castañeda tiene 43 años de edad y es originario de Taxco, Guerrero. Es conocido por ser un gran geólogo. Estudió en la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su profesor José Luis lo describe como un exalumno y amigo excepcional, asegura que se comprometió como profesionista a favor de la sociedad, por ello, debe volver a casa.

4.- Saúl Alberto Ochoa Pérez

Saúl Alberto tiene 39 años de edad y es originario de la comunidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Meoqui, Chihuahua. Según su ficha de búsqueda, Saúl es de tez morena clara y de complexión robusta. Una de sus señas particulares es un lunar grande en forma de círculo en el estómago, tiene barba de candado y usa lentes. Debido a su trabajo en la mina siempre usaba camisa, chaleco, zapatos de trabajo y pantalón tipo cargo.

5.- Antonio de la O Valdez

Antonio tiene 36 años de edad, sus seres queridos le dicen "Toño". Estudió en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.. Toño tiene mucho amor por la vida, por ello se cuida mucho y le gusta hacer ejercicio, según sus redes sociales. Se desempeñaba como supervisor de Medio Ambiente en la mina.

6.- Ignacio Aurelio Salazar Flores

Ignacio tiene 40 años de edad, es originario de Zacatecas y sus seres queridos lo conocen como “Nacho”. Estudió Ciencias de la Tierra en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Él y José Ángel (también desaparecido), son compañeros de carrera. En su escuela y comunidad era muy reconocido y apreciado, no solo por su calidad humana, también por el impacto positivo que tenía para la sociedad. Lo describen como un geólogo apasionado y trabajador. “Es muy chambeador”, dicen sus compañeros.

7.- José Antonio Jiménez Nevárez

José Antonio tiene 34 años de edad y en la mina en la Concordia se desempeñaba como coordinador operativo de Seguridad. Su familia y sus hijos lo esperan con todo el corazón. Es conocido por ser un gran profesional. En su ficha de búsqueda se estipula que mide 1.74 metros y su tez es morena clara. Una de sus señas particulares es un lunar ubicado en el lado izquierdo en el cuello y un lunar tipo verruga en la espalda.

8.- Miguel Tapia Rayón

Miguel tiene 56 años de edad. El profesionista dejó su hogar a principios de año para ir a laborar a la mina en Sinaloa con el objetivo de darle una mejor vida a su familia. La empresa de seguridad Centauro lo envió a Concordia para cuidar las inmediaciones. La noche del jueves 22 de enero tuvo una última comunicación con sus seres queridos.

9.- Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Emilio de 40 años de edad y trabajaba como elemento de seguridad en la mina de la Concordia. No hay ficha de búsqueda por su desaparición.

10.- Javier Guillermo Vargas Valle

Javier Guillermo Vargas Valle tiene 40 años de edad y también era parte de los trabajos en la mina como elemento de seguridad. No hay ficha de búsqueda por su desaparición.

