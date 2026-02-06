Mineros Desaparecidos en Sinaloa: En Diligencias Ubican Cuerpos y Restos Humanos, Informa FGR

Los 10 mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero en la comunidad de Copala del municipio de La Concordia, Sinaloa, y que en N+ te informamos sobre el caso, mantiene en vilo a la sociedad.

La FGR informó que, luego de esta desaparición en conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, han llevado a cabo diversas diligencias, que han permitido obtener importantes avances en la investigación, entre ellos la localización de cuerpos y restos humanos.

Noticia relacionada: ¿Quién Es 'El Casco'? Presuntamente Relacionado con la Desaparición de 10 Mineros en Sinaloa

Como resultado de dichas actuaciones, llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad.

Noticia relacionada: Hallan Pertenencias de 10 Mineros Desaparecidos Luego de Cateos en Sinaloa

El lugar se encuentra asegurado por elementos del Ejército, Guardia Nacional (GN), así como de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fiscalía de Sinaloa colabora a través del Semefo

La Fiscalía del estado informó que la investigación relacionada con el hallazgo registrado en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, fue atraída por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa colabora con la autoridad federal únicamente a través del Servicio Médico Forense (SEMEFO), brindando apoyo en el manejo y traslado de los cuerpos. El resto de las diligencias ministeriales y periciales, se encuentran a cargo del personal de la FGR

Señaló que de ser requerida, la Fiscalía estatal brindará colaboración a las autoridades federales, dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

¿Cómo desaparecieron los mineros en La Concordia, Sinaloa?

La desaparición de los 10 mineros en el municipio de La Concordia, Sinaloa ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando presuntamente los trabajadores de la empresa de construcción CICAR, que presta servicios a la minera canadiense "Vizsla Silver", fueron sorprendidos por hombres armados en su campamento.

Luego de perder comunicación con ellos, sus familias acudieron ante las autoridades para hacer las denuncias correspondientes. Asimismo, comenzaron una campaña en redes sociales para dar a conocer sus fotografías y dar con su paradero.

Según las autoridades, los mineros fueron privados de la libertad por civiles armados.

Cinco mineros son originarios de Sonora, dos de Zacatecas, dos de Chihuahua y uno de Guerrero.

El primer reporte de su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue el 24 de enero a través del número de emergencias 911 y lo realizó la apoderada legal de la empresa Vizsla Silver; la fiscalía abrió una carpeta de investigación.

El pasado 3 de febrero fueron halladas pertenencias de los mineros luego de cinco cateos realizados en Mazatlán y en la Concordia. Así fue como la titular de la Fiscalía de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, informó sobre lo hallado:

Se han localizado tarjetas e identificaciones. También derivado de los cateos que se han realizado tenemos también la localización 3 teléfonos y una laptop. Entonces toda esa información se está trabajando en el esquema tecnológico, dijo a los medios

Historias recomendadas:

EPP