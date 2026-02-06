Vinculan a Proceso a Guardia Nacional que Atropelló a Motociclistas; Seguirá Proceso Libertad

El caso de los motociclistas atropellados por un camión de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Ecatepec, Estado de México, sigue con avances. Este viernes se realizó la audiencia de Jesús Elías “N”, elemento de la corporación que iba conduciendo la unidad; fue vinculado a proceso.

De acuerdo con los primeros reportes, la presentación ante las autoridades se llevó a cabo en los juzgados de Chiconautla, donde presentaron las pruebas para determinar la responsabilidad en el atropellamiento de los primos Mariana y César Aristeo, este último perdió la vida.

Noticia relacionada: César Aristeo: ¿Quién Era el Motociclista que Murió Atropellado por Camión de Guardia Nacional?

Entre las pruebas clave de este caso está el video que captó un automovilista que circulaba sobre la Vía José López Portillo el 3 de febrero de 2026. En las imágenes se ve el momento exacto en el que la unidad de la Guardia Nacional circula por el carril confinado del Mexibús y se pasa el semáforo rojo.

¿Qué pasó en la audiencia del elemento de la Guardia Nacional que atropelló a motociclistas?

Luego de analizar los indicios presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la autoridad judicial determinó que habían elementos suficientes para vincular a proceso a Jesús Elías "N" por su presunta participación en los delitos de:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Daños a propiedad

Sin embargo, el elemento de la Guardia Nacional podrá llevar su proceso en libertad luego de pagar una garantía de 600 mil pesos, con lo cual estaría obligado a presentarse ante la autoridad y firmar cada mes.

Además, no podrá acercarse a las víctimas o sus familiares ni tampoco podrá manejar cualquier tipo de vehículo. Durante la audiencia se presentó un dictamen pericial en el que se concluyó que Jesús Elías "N" iba manejando a exceso de velocidad.

Además, iba por el carril confinado del Mexibús y no respetó la luz roja de un semáforo, lo que provocó el accidente, en el que murió César Aristeo Hernández y resultó gravemente lesionada Mariana Ivette Franco.

El juez indicó que cualquier personas puede estar involucrada en un percance vial, no obstante, el sospechoso incurrió en diversas faltas que terminaron en tragedia. Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Se sabe que Jesús Elías "N" no quiso declarar durante la audiencia y se mantuvo serio. Sin embargo, cuando escuchó la resolución lloró.

¿Cómo se encuentra la motociclista lesionada?

Mariana, la joven de 25 años de edad que manejaba la motocicleta cuando fueron arrollados por la unidad de la Guardia Nacional, se encuentra grave. Sus padres acudieron a la audiencia y mencionaron que mientras se desarrollaba el proceso, su hija estaba siendo operada de la cadera en el Hospital Magdalena de las Salinas.

En tanto, los familiares de César Aristeo el hombre de 44 años que perdió la vida en el accidente, viajaron desde Oaxaca, debido a que en esta entidad fueron sepultados los restos del mecánico.

Historias recomendadas:

EPP