Hombre Mata a su Esposa tras Discusión y la Arroja a Cisterna de su Casa para Evitar Detención

El feminicidio de Yesenia Yoselin ha conmocionado a los habitantes de la colonia Las Flores, en San Luis Potosí. Las autoridades detuvieron al presunto responsable: su esposo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en la calle Margaritas, cuando los vecinos alertaron a las autoridades, ya que escucharon una fuerte discusión.

Según los testigos, la pareja se enfrascó en una pelea desde las primeras horas de este jueves, no obstante, ya para la tarde, los gritos e insultos eran cada vez mayores hasta que solo hubo silencio. Por ello, decidieron pedir la intervención de la Policía y llamaron al 911.

Una vez que el personal de seguridad llegó al domicilio para verificar la situación. En el lugar estaba Luis “N”, luego de hacer una inspección hallaron el cuerpo de la joven de 24 años de edad al interior de un aljibe, es decir, una cisterna.

El presunto feminicida lo arrojó a la profundidad y posteriormente prendió fuego con la intención de borrar indicios que lo pudieran vincular al crimen. Los vecinos relataron a medios locales que las peleas entre la pareja eran constantes.

¿Qué dicen las autoridades sobre el feminicidio en San Luis Potosí?

Luego de darse a conocer la muerte de Yesenia, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio por hechos suscitados en la colonia Las Flores de la capital potosina.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron a un domicilio de la calle Margarita y confirmaron la presencia de una persona sin vida

Asimismo, informó que los Servicios Periciales acudieron al lugar para procesar el sitio y realizaron el traslado del cuerpo a sus instalaciones para las labores conforme lo indica la ley.

La Policía de Investigación (PDI) realizó diversas acciones con la policía preventiva que intervino como primer respondiente, y recolectaron diversos indicios con los que se establecieron líneas sólidas de investigación que ayudarán a esclarecer este suceso.

De manera extraoficial se indaga en que la discusión entre la pareja fue causada por los celos y extremo control que Luis ejercía sobre su esposa Yesenia.

