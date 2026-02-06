¿Quién Es 'El Casco'? Presuntamente Relacionado con la Desaparición de 10 Mineros en Sinaloa

Luego de la desaparición de 10 trabajadores de una mina canadiense en el municipio de Concordia, Sinaloa, reportes indican que un líder criminal de la zona identificado como “El Casco”, estaría relacionado con el caso, en N+ te contamos sobre el perfil de uno de los líderes de "Los Chapitos".

Óscar Luciano Martínez Larios, identificado como “El Casco” es señalado como supuesto jefe de plaza de Los Chapitos.

¿Quién es "El Casco"?

Óscar Luciano Martínez Larios, identificado como “El Casco” o “El 81” tiene 37 años y es originario de Guadalajara, Jalisco.

tiene 37 años y es originario de Guadalajara, Jalisco. “El Casco” es hermano de Gabriel Nicolás Martínez Larios “El Gabito”

Forma parte de una estructura familiar que opera bajo la facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa, pero “El Casco” sería jefe de plaza en Rosario y Concordia.

De acuerdo con reportes, El Casco presuntamente extorsionaba en la zona.

¿Qué se sabe de la desaparición de los 10 mineros?

La mañana del 24 de enero, un grupo armado irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver en Concordia.

De acuerdo con el reporte policiaco, entre las personas desaparecidas hay 10 empleados de la minera canadiense Vizsla Silver, personal de seguridad privada y cuatro más de la empresa CICAR S.A. de C.V.

En tanto, en días recientes, medios locales reportaron que al menos otros tres trabajadores, pertenecientes a una empresa constructora, fueron privados de la libertad el mismo 24 de enero sobre la autopista Durango-Mazatlán, que cruza el municipio de Concordia.

Fuerzas federales se suman a búsqueda y hallan fosa clandestina

El 1 de febrero fueron desplegados mil 190 elementos de fuerzas federales y estatales para la búsqueda, 800 efectivos del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

Ayer, como parte de los operativos de autoridades federales para localizar a los trabajadores de la mina, se localizó una fosa clandestina, a unos tres kilómetros al sur de la comunidad de El Verde.

