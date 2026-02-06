Donald Trump Lanza Sitio Web para que Estadounidenses Compren Medicamentos Más Baratos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves un sitio web con su nombre para acceder a una amplia gama de medicamentos con descuento.

Este asunto es clave para los habitantes de un país donde los precios de los medicamentos están entre los más altos del mundo.

A través de TrumpRx, se pueden obtener rebajas que pueden alcanzar, según dijo el mandatario, de más del 80% del precio actual, gracias a acuerdos con una decena de laboratorios farmacéuticos.

A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos drásticos para todos los consumidores

En su discurso, Trump dijo que los estadounidenses habían estado pagando los precios más altos del mundo por mucho tiempo.

(...) el pueblo estadounidense estaba, en efecto, subvencionando el costo de los medicamentos para todo el mundo

De acuerdo con el mandatario, TrumpRx funcionará como un portal que conectará directamente a los pacientes con compañías farmacéuticas dispuestas a vender determinados medicamentos a personas que paguen en efectivo y prescindan del seguro médico.

Descuentos en medicamentos

En su lanzamiento, el sitio puso con descuentos a más de 40 medicamentos populares, entre ellos, los fármacos antiobesidad. Los precios comenzarán a subir después de dos meses.

La estrategia de la administración Trump tiene que ver con apaciguar los reclamos de la población respecto al encarecimiento de la vida, con miras a las elecciones intermedias de noviembre.

El objetivo es claro: que el Partido Republicano no resienta las políticas del gobierno federal y corra el riesgo de perder el control en el Congreso.

Con información de AFP y EFE

ICM