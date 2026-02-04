Trump Considera Operativos Migratorios "Más Suaves", Luego de la Muerte de Dos Estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó este miércoles 4 de febrero de 2026 que ha aprendido que se podría usar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios, luego de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en medio de las protestas por las redadas en Minneapolis el mes pasado. Así lo dio a conocer el mandatario en una entrevista en medios estadounidenses.

Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave

Sin embargo, Trump defendió su política migratoria al asegurar que se trata de combatir a “criminales muy peligrosos”.

Video relacionado: Agentes del ICE Detienen a Activista en Minneapolis en Medio de Protestas

La Casa Blanca se enfrentó a una serie de críticas, incluso de miembros del partido republicano, tras la muerte a tiros de Renee Nicole Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses de 37 años.

Video. Zar Fronterizo de EUA Anuncia Plan para Reducir Presencia del ICE

El deceso de Pretti, el pasado 24 de enero, aumentó aún más las críticas contra el uso de fuerza excesiva de los agentes migratorios. Trump confirmó que fue suya la iniciativa de retirar unos 700 agentes migratorios de Minesota y la ciudad de Minneapolis, anunciada este miércoles por su zar fronterizo, Tom Homan, tras lograr acuerdos de cooperación con las autoridades de esa ciudad.

Lo hemos logrado. Estamos esperando que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a todos los delincuentes, narcotraficantes, a toda la gente mala que permitimos entrar en nuestro país

Trump vuelve a culpar a Biden de política de fronteras abiertas

El presidente volvió a cargar contra el expresidente Joe Biden (2021-2025), al que le echó la culpa de tener una política de fronteras abiertas. Nuevamente Trump sobredimensionó el número de inmigrantes que entraron por la frontera en el Gobierno demócrata usando su derecho a solicitar asilo.

También se adjudicó la baja de la delincuencia en ciudades como Mineápolis y Chicago, gracias a su política migratoria, sin dar cifras sustentadas. El mandatario republicano también se quejó de que mantuvo “buenas conversaciones” con el gobernador Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, pero después los ha escuchado criticándolo.

Llamé a la gente. Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Hablé con ellos. Tuvimos muy buenas conversaciones. Y luego los veo allá afuera despotricando y quejándose, literalmente como si esa llamada nunca hubiera ocurrido

Las declaraciones del mandatario salen a la luz cuando un comité del Congreso de Estados Unidos escuchó a los hermanos de Good, Luke y Brent Ganger, hablar sobre el “profundo dolor” que ha dejado la muerte de la mujer el pasado 7 de enero.

Historias recomendadas:

Con información de N+

hvi